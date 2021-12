Pai de Neymar Jr. sai de boate abraçado com mulheres

A noitada de Neymar, pai do atacante da seleção brasileira, Neymar Jr., na última quinta-feira, 19, está dando o que falar. Isto porque foram divulgadas fotos do empresário saindo de uma boate recém-inaugurada, no Rio de Janeiro, por volta das 5 horas, abraçado com duas mulheres.

Nas imagens, o empresário chegou a trocar abraços com uma jovem, que estava acompanhada da funkeira Samantha Miranda.

De lá, Neymar, as duas mulheres e um amigo foram comer em um restaurante. A noite chegou ao fim por volta das 7 horas, quando as loiras foram embora juntas em um carro.

