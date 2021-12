Pai de Marcos Paulo não sabe onde estão as cinzas do filho

"Não sei o que fizeram com as cinzas", disse Vicente Sesso, pai de Marcos Paulo em entrevista a Antônia Fontenelle, no programa que a atriz comanda no Youtube, o "Na Lata". Durante a entrevista, que foi ao ar na noite de segunda, 24, Vicente Sesso defendeu Antonia em relação ao direito à herança.

Vicente disse que ligou para uma das filhas de Marcos, Mariana, e perguntou sobre as cinzas do filho com o desejo de retirar uma parte para que fossem jogadas no túmulo da mãe dele. "Até hoje ela não respondeu", disse.

"Durante a operação estava todo mundo e depois ficou eu e você e você e eu. Mais ninguém", comentou Vicente sobre o período de recuperação em que nenhuma das filhas visitou Marcos após ser submetido a uma cirurgia.

Sobre os comentários de que a atriz era sustentada pelo diretor e estava com ele por interesse, Vicente discordou. "Você trabalhou o tempo todo pra se manter, você não estava convivendo às custas do Marcos Paulo", disse à Fontenelle.

"Aquela carta que ele te fez, foi a mesma carta que eu fiz pra ele quando eu fui operar", falou Vicente sobre a carta do testamento em que Paulo deixou 60% da sua renda para Antônia e o restante seria dividido entre as filhas. "Quando ele faleceu eu chamei a Vanessa [filha de Marcos] e falei 'olha, ela [Antônia] tem tantos por cento...' e todo mundo achou ótimo porque não sabia a quantidade de dinheiro. Depois que souberam, mudaram de ponto de vista".

Vicente ainda disse que, horas depois da leitura do testamento do filho, um amigo mandou para ele a fotografia das filhas de Paulo bridando em uma churrascaria.

