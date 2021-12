Pai de Marcos Paulo: "As pessoas brigam por migalhas"

Após o fim do julgamento da herança de Marcos Paulo, onde Antonia Fontenelle foi, finalmente, reconhecida como herdeira, o pai do diretor e ator da Globo, Vicente Sesso, falou sobre o assunto e criticou a disputa judicial.

Sesso, em entrevista ao colunista Léo Dias, do jornal O Dia, contou que tinha conhecimento da carta feita pelo filho deixando 60% do dinheiro para Antonia. "Quem trabalhou e deixou isso tudo foi o Marcos, então, tem que ser feita a vontade dele", disse.

Para o pai do diretor, Antonia foi um exemplo de mulher quando o Marcos Paulo estava internado. "Conheci a Antonia quando Marcos se internou para operar. Ali eu conheci um pouco mais sobre ela e vi os cuidados que ela tinha com meu filho. Eu e ela ficamos um mês com ele no hospital e te digo que ninguém, além de nós, esteve lá. Essa moça ficava sentada com o computador no colo, trabalhando do hospital e ia visitar o filho no Rio por conta própria. Antonia foi quem cuidou, quem teve paciência e esteve ao lado dele", revelou.

Segundo Sesso, se Antonia não tivesse sido tão ingênua a herança do filho não tinha ido parar na Justiça. "Usaram do jeito espontâneo dela para desvalorizar tudo o que ela fez por ele", relatou.

E criticou a atitude das filhas do diretor. "Antonia já tinha assinado um documento abrindo mãos dos bens dele, se ela não tivesse feito isso a briga seria ainda muito maior. Vai sobrar tanto dinheiro… E as pessoas ficam brigando por migalhas", contou.

Marcos Paulo em novembro de 2012, aos 61 anos, de embolia pulmonar, em sua casa no Rio de Janeiro. O diretor e Antônia Fontenelle viveram um relacionamento durante sete anos.

