Pai de Katy Perry a chama de "filha do diabo"

O pai de Katy Perry, Keith Hudson, que é pastor evangélico, chamou a cantora pop de "filha do diabo" num sermão em Santa Fé Springs, no estado americano da Califórnia. De acordo com filmagens obtidas pelo jornal britânico "The Sun", Hudson disse que gostaria que as pessoas rezassem por sua filha.

"As pessoas dizem, como eu posso pregar se produzi uma garota que canta sobre beijar outra garota?", perguntou.

A vida diferente da filha sempre perturbou Keith, ele chorou ao assistir a um dos concertos de Katy, por causa das legiões de fãs que se reuniram para ver a filha. Keith acha que todos esses jovens deveriam estar orando a Deus ao invés de ficar cantando as músicas de Katy.

"Eu estava em um concerto de Katy com umas 20 mil pessoas. Quase parecia uma igreja. Eu fiquei lá parado, chorando. E continuei chorando e chorando. Eles estão amando e adorando a coisa errada", afirmou o pai da cantora.

Ainda na mesma ocasião, Keith teria pedido doações - "Não apenas um ou dois dólares, mas vinte" - para fazer uma viagem à Suiça.

