Pai de Dinho, dos Mamonas Assassinas, processa Feliciano

Nos próximos dias, o deputado federal Marco Feliciano deverá ser notificado judicialmente. Isso porque existe um processo sendo movido contra ele pela família de Alecsander Alves Leite, o Dinho, da banda Mamonas Assassinas. A ação pede R$ 10 mil de reparação de dano moral e será ajuizada ainda nesta semana na Vara Cível de Guarulhos, em São Paulo, segundo declaração do advogado da família, Darci Pannocchia, em entrevista ao site Caras.

Feliciano, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e pastor da Assembleia de Deus, chegou a afirmar em um culto que Dinho 'se vendeu ao Diabo' e que o acidente aéreo que provocou a morte dos integrantes da banda foi um "castigo de Deus". "Quem era o Dinho? Era da Assembleia de Deus de Guarulhos, vendeu a comunhão dele. Se vendeu ao diabo pelo vil dinheiro", argumenta (veja vídeo abaixo). Em seguida, ele fala da morte do grupo. "Deus fulminou aqueles que tentaram colocar palavras torpes na boca das nossas crianças", continua.

Sobre o processo, Hildebrando Alves Leite, pai do cantor, disse que não tem o objetivo de ganhar dinheiro com a ação. "Ele falou mal de uma pessoa que não está mais aqui para se defender. A indenização é o mínimo, só para reconhecimento. Meu objetivo não é ganhar dinheiro com isso, acho ridículo. Para ganhar dinheiro tem que trabalhar", disse.

A família do cantor também é evangélica, mas não concorda com o comportamento do deputado. "Minha mulher é ministra na igreja, trabalha na Assembleia. Os crentes de bom senso acharam um absurdo. Se trata de uma coisa que você não tem como provar. É um cara totalmente louco", afirmou Hildebrando à publicação.

Quando resolveu processar o Feliciano, o pai do cantor disse que recebeu apoio de muitas pessoas, inclusive do Senado. "Só faltaram me carregar nos braços. Recebi apoio do Senado, me convidaram para ir lá, mas não para fazer campanha, mas para defender o meu filho", diz.

Depois de ajuizada a ação, o deputado terá 15 dias para responder aos termos do processo. O juiz deve dar um parecer em breve.

Da Redação Pai de Dinho, dos Mamonas Assassinas, processa Feliciano

