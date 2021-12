Pai de Claudia Leitte ganha bolo extravagante da filha

Por essa, Claudio Inácio, pai da cantora Claudia Leitte, não esperava. No dia do seu aniversário, comemorado neste sábado (11), a filha resolveu brincar com o paizão, presenteando-o com um bolo, digamos, muito criativo. "Tá certo, pai! Aprontaram com o senhor do início ao fim, mas a gente sabe da sua felicidade! Você é o melhor! Te amo! Parabéns!", escreveu ela, após dar o presente. O pai, conhecido por ser bem-humorado, curtiu a brincadeira da filhota. Claudio festejou seus 54 anos em sua casa na praia de Piatã, em Salvador.

