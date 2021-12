Pagodeiro sairá de férias pela 3ª vez para ir a Miami

Márcio Victor, líder da banda Psirico, já está preparando as malas para embarcar para Miami, nos Estados Unidos. Detalhe: o cantor irá à cidade a passeio. Essa será a terceira vez que ele vai a Miami este ano, sempre para descansar e curtir o que a cidade oferece de melhor. Antes de viajar, na próxima semana, Márcio acerta os últimos detalhes do novo CD que prepara só com canções da MPB.

adblock ativo