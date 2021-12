Padre Marcelo Rossi visita Netinho em hospital

O Padre Marcelo Rossi esteve no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em visita ao cantor Netinho, que segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo informações postadas na fan page oficial do artista, o padre abençoou o cantor e disse lindas palavras. A atriz Lucélia Santos também esteve na unidade médica visitando o amigo.

Netinho continua respondendo bem ao tratamento. Nesta quinta-feira, 16, o cantor assistiu televisão, fez fisioterapia e chupou picolés. À tarde, ele tentou contato com a filha, mas ela estava com atividades na escola e não pôde falar com o pai.

O último boletim médico foi emitido na terça-feira, 14, e os médicos apontavam "melhoras clínica e laboratorial". Netinho já respira sem a ajuda de aparelhos e encontra-se consciente e se comunicando.

Netinho está internado no Sírio Libanês desde o dia 10, quando foi transferido do Hospital Aliança, em Salvador. Ele foi diagnosticado com tumores benignos no fígado e, durante a biópsia para a retirada de amostra do material para análise, uma artéria se rompeu, complicando o quadro de saúde do cantor. Ainda não há previsão de quando ele terá alta da UTI.

