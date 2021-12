Padre Marcelo Rossi foi investigado pelo Vaticano

Quem assistia o padre Marcelo Rossi nos programas de TV nunca imaginou que todo o seu trabalho, incluindo CDs, livros, missas e aparições na nas emissoras, foi investigado pelo Vaticano.

A apuração, segundo o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, teve início após uma denúncia feita por um religioso brasileiro. Ele acusou o padre Marcelo Rossi de culto ao personalismo, exibicionismo por ir demais às TVs, além de desvirtuar as práticas católicas.

A investigação teve início no final dos anos 90 até cerca de quatro anos atrás. Ainda segundo Feltrin, ela foi comandada pela Congregação para a Doutrina da Fé, na época era liderada pelo cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornaria o papa Bento 16.

Durante o período da investigação a Congregação recebia com regularidade vídeos com as participações do padre Marcelo na mídia. Entre os mais recorrentes estavam programas como o de Gugu Liberato, no SBT, e de Fausto Silva e Xuxa, na Globo.

Segundo o colunista, a assessoria do padre Marcelo e do bispo dom Fernando, da Mitra de Santo Amaro, superior direto do padre, afirmaram desconhecer a investigação.

Por meio de sua representação no Brasil, o Vaticano preferiu não se manifestar.

