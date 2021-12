Sucesso por polemizar nas redes sociais, como Facebook e Twitter, o padre Fábio de Melo resolveu fazer o mesmo no Snapchat, na última quinta-feira, 18.

O sacerdote fez um comentário um tanto quanto agressivo sobre o caso do filhote de golfinho que teria morrido após alguns turistas o retirarem do mar para fazer selfies, em uma praia da Argentina.

"Agora, poderiam afundar essas pessoas no mar e só retirá-las de lá depois que elas tirarem todas as selfies com os familiares do pobre do golfinho que morreu", falou.

Em seguida, o padre ainda disparou: "A gente morre e não vê tudo".

Da Redação Padre Fábio de Melo comenta morte de golfinho; veja

adblock ativo