Padre do casamento de Vesgo faz "selfie" com famosos

Antes de celebrar a cerimônia de casamento entre Rodrigo Scarpa - o Repórter Vesgo do Pânico na Band - e Gabi Baptista, o reverendo Aldo Quintão aproveitou a presença dos famosos convidados para tietar e fazer "selfies".

Além dos noivos, os alvos da tietagem do padre foram Rafinha Bastos, o jornalista Mauro Naves, o humorista Evandro Santo e, principalmente, as mulheres do programa.

Ao publicar uma foto com Nicole Bahls, Quintão escreveu: "Selfie do pecado… Pensamento também é pecado". Já com a filha de Mauro Naves, o padre disse que ela era "uma verdadeira nave".

Quem também fez sucesso com o reverendo foi a personagem Mendigata, que foi capa da Playboy este ano. "Encerro aqui obedecendo a Jesus que mandou amar aos pobres, vi esta mendiga na festa e fui lá ser solidário a ela", divertiu-se ele.

