Pablo pega pesado na malhação para manter boa forma na folia

O cantor Pablo divulgou fotos nas redes sociais em que exibe sua rotina de treinos que o deixou com o corpo musculoso. Os bíceps sarados foram conquistados ao longo do último ano. Nesse período, Pablo passou a levar a academia mais a sério e intensificou a malhação.

Segundo o cantor, essa medida foi tomada para conseguir suportar as maratonas de shows. "Comecei a balancear a minha alimentação e a levar a academia mais a sério no ano passado. Acho muito importante um artista manter a boa forma e um bom condicionamento físico para enfrentar os shows e o Carnaval", diz.

Pablo vai sair no bloco Alô Inter, no sábado de folia, na Barra. Ele também vai puxar o bloco Traz a Massa, na segunda-feira, no Campo Grande.

Não era bem assim...

Antes de estourar em todo o Brasil, ainda no grupo Asas Livres, Pablo não ligava muito para as atividades físicas e deixava a vaidade de lado para se dedicar completamente à sua carreira profissional. Por isso, exibia um visual completamente diferente do de hoje, bem franzino.

