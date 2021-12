O cantor Pablo negou, nesta terça-feira, 27, que iria processar Gusttavo Lima por ter colocado a canção Fui Fiel, de Pablo, no repertório dele sem autorização. "O que se deu foi um desconforto da minha parte, e da minha equipe, já que Gusttavo deu inicio a uma divulgação prévia em suas redes sociais, além de incluir Fui Fiel, no repertório dos seus shows e a gravação do hit em seu novo álbum, sem a minha autorização e a dos meus parceiros compositores, nesta canção.", explicou Pablo em nota oficial.

Pablo diz que autorizou 25% da música para Gusttavo e outros artistas que queriam regravar Fui Fiel. "A minha intenção é levar o arrocha romântico para todo o resto do Brasil e do mundo. A música é uma arte pra expressar amor, alegria, não cabe inveja e nem discórdia", continuou a nota oficial do cantor.

Assista à Pablo cantando Fui Fiel

Da Redação Pablo nega que vá processar Gusttavo Lima

