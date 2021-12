Pablo convida Kart Love para desfile

O arrocha, que nasceu na Bahia, já tomou conta da música brasileira e do Carnaval de Salvador. Prova disso é que, pela primeira vez, um trio só do ritmo irá embalar os foliões do Circuito Dodô (Barra-Ondina), no sábado.

Liderado por Pablo, a voz romântica do arrocha, o Alô Inter promete botar os foliões para dançar coladinhos. Para animar ainda mais, o vocalista convidou outro expoente baiano do gênero, a banda Kart Love. O bloco tem saída prevista para as 19 horas. Além do Alô Inter, Pablo também animará alguns camarotes famosos, como o Cerveja & Cia (quinta-feira) e o Nana (sexta-feira)

adblock ativo