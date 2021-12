Pablo comanda a festa de lançamento do Alô Inter

Nesta sexta-feira, 4, a partir das 21h, os foliões do bloco Alô Inter Êee... Paixão! vão ter uma prévia do que vai rolar no carnaval. O cantor Pablo, que vai comandar o bloco durante os dias da folia no circuito Dodô (Barra-Ondina) vai se apresentar na The Best Beach e promete levar para o público músicas como "Baby","Bebo e Choro", "Pecado de Amor" e a mais nova "Amor de Sobremesa".

O evento vai contar ainda com show da banda Torres da Lapa e participação da Estakazero e Kart Love. Os ingressos custam : R$ 25,00 (Pista) e R$40,00 (Camarote) e serão vendidos na The Best Beach. Mais informações

adblock ativo