Ouça aqui! Claudia Leitte lança nova música de trabalho

"Largadinho" é a nova música de Claudia Leitte para o verão. A canção, que é uma mistura de ritmos brasileiros com latinos, vai ser lançada nas rádios neste domingo (23). No mesmo dia, Claudia estreia como jurada do reality The Voice, da Rede Globo.

Mas os fãs já podem ser preparar, porque, junto com a música, a artista também vai lançar um concurso cultura tendo como tema a nova canção em seu site. Para sentir o balanço, você ouça um trecho da canção aqui.

adblock ativo