Otaviano Costa pede desculpa por usar termo preconceituoso

O apresentador Otaviano Costa usou seu perfil oficial no Facebook, na tarde desta quarta-feira, 11, para se retratar após receber críticas de alguns internautas por ter usado o termo preconceituoso "traveco" para se referir a uma travesti no "Vídeo Show" de ontem. Ele gravou um vídeo se explicando e compartilhou na rede social.

"Ontem durante uma matéria do 'Vídeo Show' ao vivo, Orã Figueiredo fez uma brincadeira insinuando que ele havia se dado bem trocando uma travesti por três mulheres lindas. Eu emendei a brincadeira, de forma ainda mais infeliz, e denominei o travesti como 'traveco'", disse.

O motivo do uso da palavra, segundo Otaviano, teria sido um esquecimento. "Eu confesso que não me recordava que 'traveco' era uma palavra menor, era ofensiva e, acima de tudo, preconceituosa", afirmou. "Mil desculpas por isso!", completou, pedindo perdão.

Contudo, o apresentador finalizou a mensagem relatando não aceitar ser chamado de preconceituoso por conta do deslize. "Me chamar de 'homofóbico', 'transfóbico', etc, dessa forma negativa e odiosa, eu também não posso aceitar. E não é assim que conseguiremos essa igualdade que tanto batalhamos. Ao preconceito, gente, só o ódio já é suficiente para quem tem e para quem sofre. Paz!", argumentou.

Da Redação

Mais do mesmo

Antes de Otaviano, foi a apresentadora Patrícia Abravanel que ganhou repercussão negativa nas redes sociais por conta de comentários preconceituosos. A situação foi desencadeada após ela afirmar ser contra a homossexualidade ser tratada como algo natural no programa de seu pai, Silvio Santos, do último fim de semana.

Além dos internautas, que tornaram o assunto o segundo mais comentado no Twitter, famosos como Luana Piovani, Thammy Miranda e seu sobrinho, o ator Tiago Abravanel, cirticaram suas declarações. A apresentadora acabou se desculpando e disse ter sido mal interpretada.

