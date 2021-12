Ostentar é o forte dele

Neto LX não quer só ter a música 'Gordinho gostoso' como destaque do Carnaval, quer também ostentar (e muito). Um exemplo disso foi ontem, quando ele desfilou no

circuito Osmar (centro) usando joias avaliadas em R$ 100 mil. Dentre as peças feitas de puro ouro, um batidão com as siglas NLX, que significa Neto Luxúria (e põe luxúria

nisso). Ainda no desfile, o moço resolveu dar um banho de espumante em seu dançarino.

