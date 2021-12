Oscar Filho faz teste para sitcom de Tom Cavalcante

Depois de sair do CQC, e ainda sem trabalho definido, Oscar Filho faz teste para novo programa de Tom Cavalcante no canal MultiShow da Globosat. A sitcom se chamará "Shopping Brasil" e Tom será um dos seguranças do local.

A data de estreia da série ainda não foi definida, mas a primeira temporada já conta com 30 episódios, segundo o Na Telinha.

