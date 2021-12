Oscar Filho anuncia saída do CQC: "Levei um pezão na bunda"

O humorista Oscar Filho anunciou na noite desta terça-feira, 24, seu desligamento do Programa Custe o Que Custar (CQC), da Band, após sete anos no elenco.

Em um texto publicado em seu blog, Oscar falou sobre a demissão da emissora e a sua trajetória no programa.

"Fui mandado embora, me deram um pezão na bunda, me chamaram para assinar um negocinho lá no RH da Band", disse ele na carta.

Oscar lembrou do quadro Proteste Já, do qual foi responsável por quatro anos, e afirmou que sua energia para trabalhar neste quadro "não andava equilibrada" ultimamente. "Portanto, não foi de todo mal seer dispensado pelo programa. Viria em boa hora".

O humorista agradeceu ao programa, que o tornou conhecido no País e ajudou a divulgar seu show de stand-up "Putz Gril...", além de proporcionar a ele conhecer pessoas que admirava, como o ator Tom Cruise, o cineasta Fernando Meireles, o maestro João Carlos Martins e o escritor José Saramago.

"O Custe o Que Custar foi um grandessíssimo divisor de águas pra mim. Não teria como ser diferente. O saldo é positivo. Ri mais do que chorei. Ri muito. Ri de perder o fôlego inúmeras vezes em que saíamos na van do Apolo e o bullying corria solto, comigo e com todo mundo", enfatizou ele.

No final, Oscar afirmou que ainda não tem nenhum projeto ou convite em vista. "Só me restou a sarjeta. Já pensei sobre isso e tive uma importante decisão: rasparei a cabeça, chamarei um ex-aluno meu, comprarei um trailer, fabricarei metanfetamina com 96% de pureza, exterminarei o cartel e morrerei rindo", disse ele, em alusão ao personagem Walter White, protagonista da série Breaking Bad.

Além de Oscar Filho, o CQC trocará metade de seu elenco para 2015, com o objetivo de tentar reverter a crise de audiência. Entre eles estão Ronald Rios e Guga Noblat.

