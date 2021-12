Oscar de la Renta terá enterro particular em Nova York

Oscar de la Renta, o renomado estilista que morreu na segunda-feira, 20, aos 82 anos de idade, será enterrado em uma cerimônia particular em Nova York no começo do mês que vem.

Uma missa para familiares e amigos próximos será realizada em 4 de novembro na Igreja de Santo Inácio de Loyola em Park Avenue, Manhattan, de acordo com a revista Vogue.

O costureiro dominicano, que vestiu estrelas de Hollywood, primeiras-damas norte-americanas e socialites, faleceu em sua casa no Estado norte-americano de Connecticut cercado pela família.

Durante sua longa carreira, De la Renta ficou conhecido por seus vestidos sofisticados com jaquetas combinando, vestidos femininos em tons pastéis e estampas floridas e vestidos de noite elaborados.

Ele era o favorito de atrizes como Sarah Jessica Parker, Amy Adams e Jennifer Lawrence, que desfilaram suas criações no tapete vermelho.

Um de seus modelos mais recentes foi o vestido de casamento de renda tomara-que-caia que a ativista de direitos humanos Amal Alamuddin usou no enlace com o ator George Clooney em setembro em Veneza, na Itália.

Anna Wintour, editora-chefe da Vogue que escreveu uma homenagem a seu amigo íntimo no site da publicação após sua morte, é esperada entre os estilistas, fashionistas e celebridades que devem comparecer ao funeral.

Na República Dominicana, onde De la Renta tinha uma casa e sua atividade filantrópica mudou as vidas de milhares de crianças, bandeiras foram hasteadas a meio pau durante um dia nacional de luto.

O presidente dominicano, Danilo Medina, louvou o estilista por honrar o nome da República Dominicana em todo o mundo.

