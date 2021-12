Ônibus da Garota Safada tomba no Ceará e deixa feridos

Ao menos 18 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito envolvendo a banda Garota Safada, na madrugada desta terça-feira, 10, em São Luiz do Curu, a 79 Km de Fortaleza, no Ceará. Informações dão conta que quatro das vítimas estão em estado grave. O vocalista Wesley Safadão não estava presente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), o ônibus tombou na BR-222, na altura do quilômetro 82. A banda saia de Fortaleza em direção ao Piauí.

De acordo com a site do jornal Diário do Nordeste, os integrantes da banda que estão em estado grave foram levados ao Hospital Instituto José Frota (IJF). Outros feridos foram encaminhados aos hospitais dos municípios de Umirim, Itapipoca e São Gonçalo do Amarante.

Ainda não há um informações sobre o estado de saúde das vítimas.

