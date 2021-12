Olodum receberá título de embaixador de Salvador para a Copa

Conhecido internacionalmente pelo som vibrante dos seus tambores, o grupo Olodum foi convidado para ser o embaixador da cidade de Salvador para a Copa do Mundo de 2014. O convite partiu do prefeito João Henrique, que entregará o título à banda nesta quarta-feira (15), no Hotel Othon, em Ondina. Autoridades políticas e representantes do setor de turismo do Estado estarão na cerimônia.

O Olodum, em outras edições da Copa, sempre marcou presença nas comemorações dos jogos do Brasil no Pelourinho, levando alegria aos torcedores.

