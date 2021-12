Olodum grava música em homenagem aos Beatles

A cantora Nadjane de Souza, da banda Olodum, foi convidada para gravar a música "Let it Be", originalmente gravada pelos Beatles. A canção fará parte de uma homenagem que reunirá bandas de reggae de várias partes do mundo. No Brasil, o único representante no projeto HEMP! (alusão à canção "HELP!" do grupo britânico) será a banda de samba-reggae Olodum.

O álbum deverá ser lançado em países do continente americano, como Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Porto Rico. O HEMP! tem como objetivo chama a atenção da população para os usos da planta do cânhamo, que tem nome científico de Cannabis Ruderalis, diferente da Cannabis Sativa (maconha). O valor arrecadado será dado às crianças podres peruanas.

adblock ativo