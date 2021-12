Olodum grava com FatBoy Slim em Salvador

Depois de juntar a percussão aos vocais norte-americanos do grupo The Platters, o Olodum fechou uma nova parceria internacional. O grupo gravou com o DJ internacional FatBoy Slim, nesta quinta e sexta-feira, 6 e 7, em Salvador.

O DJ acrescentou a levada do Olodum a um dos seus mais famosos hits, a música Weapon of Choice.

Além da gravação, o DJ também visitou a Escola Olodum e a Casa Olodum para conhecer os trabalhos sociais realizados pelo grupo ao longo dos 35 anos de existência.

