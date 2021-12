Olodum festeja 34 anos com show no Pelourinho

A Praça Tereza Batista, no Pelourinho, será palco para a comemoração dos 34 anos da banda afro Olodum. A festa, com base no Kwanzaa - expressão que significa "os primeiros frutos" e valoriza a comunidade, a família e a identidade -, acontecerá no dia 14 deste mês e faz parte do calendário de ensaios do grupo.

