Rafa e Pipo Marques acabam de lançar a nova música de trabalho da Oito7Nove4, Pedida Perfeita, composição de Cássio Sampaio, já com direito a videoclipe.

Nas imagens do clipe, a banda conta uma história simulando uma house party entre amigos, que termina na piscina, com muita descontração, depois de um show particular da Oito7Nove4. O trabalho tem direção de Marcos Freitas (da produtora Santo Guerreiro), responsável pelos clipes anteriores da banda.

Pedida Perfeita pode ser baixada no iTunes e já toca na programação de diversas rádios do Brasil.

Assista!

Da Redação Oito7Nove4 lança música e novo clipe

