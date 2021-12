Oito7Nove4 começa gravação de segundo clipe nesta quarta

Os meninos da banda Oito7Nove4, Pipo e Rafa Marques, estão animadíssimos para a gravação do segundo clipe da carreira do grupo, que ocorrerá nesta quarta-feira, 10, e quinta, 11, em Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia.

A música escolhida, e que será trabalhada durante o período junino, tem a assinatura do compositor Dorgival Dantas, responsável por hits como "Você Não Vale Nada", cantada pelo Aviões do Forró, e "Amor Covarde", da dupla Jorge e Mateus.

Apesar de já tem a letra pronta, assim como a música, os filhos de Bell Marques, do Chiclete com Banana, ainda estão definindo se dão um novo título a canção original.

Enquanto isso é decidido, os rapazes pensam em conduzir o novo trabalho com uma pegada mais leve. A ideia é conquistar o público que se prepara para curtir as baladas mais juninas, típicas deste período.

O primeiro vídeo da dupla foi gravado no ano passado com o nome "Tá A fim de Namorar", que conquistou os fãs da banda.

Juracy dos Anjos

