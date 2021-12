O Bloquinho dará o pontapé inicial para o Carnaval

O Carnaval ainda não está perto, mas quem quiser entrar no clima da festa de Momo já pode se programar. Em setembro, O Bloquinho, que é comandado pelo cantor Jau, vai realizar o primeiro evento preparativo para a folia de 2013 no Restaurante Amado, na Avenida Contorno. Detalhe: é recomendado, para entrar na temática da festa, que as pessoas tirem os adereços carnavalescos do armário e se joguem na gandaia.

