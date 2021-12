O amor acabou? Grazi e Cauã estão separados, diz colunista

Os atores Cauã Reymond e Grazi Massafera se separaram, de acordo com o colunista Léo Dia, do jornal "O Dia". Apesar de não estarem mais juntos, o casal ainda mora no mesmo imóvel, segundo a publicação. A situação deixa uma possível reconciliação em aberto, já que não houve traição.

De acordo com o colunista, os pombinhos se separaram por conta de constantes brigas em decorrência da ausência de Cauã, que está com a agenda lotada. Grazi atualmente interpreta Ester na novela Flor do Caribe, da Rede Globo.



A notícia foi divulgada um dia antes do Dia dos Namorados, comemorado nesta quarta, 12. Recentemente, Cauã participou de uma homenagem para Grazi no programa Domingão do Faustão, em que ele elogiou a atriz e se declarou para a mulher.

Os dois estão juntos desde 2007 e tem uma filha, Sofia, de um ano.

