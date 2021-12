Nudez e atuação de Grazi repercutem nas redes sociais

A atuação da atriz Grazi Massafera na novela "Verdades Secretas", da Rede Globo, tem sido muito comentada e elogiada nas redes sociais. As cenas como a vilã Larissa, com direito a muita pegação, armações e situações consideradas como tabu, tem colaborado para a loira destacar seu talento e mostrar que entrou de vez para teledramaturgia.

Os fãs e admiradores de Grazi comentam muito sobre como a moça está se saindo bem na novela e em como a bela "mocinha" deu lugar a uma vilã sexy e ousada. Há quem diga que o autor Walcyr Carrasco presenteou Grazi com o papel que vai ficar marcado em sua carreira.

Grazi vem se dedicando muito ao trabalho, tanto que para viver a personagem em seus piores momentos - após o envolvimento com as drogas -, parou de pintar os cabelos, de malhar, está mais magra e evita tomar sol.

As cenas quentes com o ator Felipe de Carolis, seu par na novela, e com Rodrigo Lombradi - que também vem arrancando suspiros em cenas de nudez -, são exemplos da melhor desenvoltura da moça. Grazi demostra que está mais solta e segura que antes. Além disso, a beleza e o corpo de Grazi nunca estiveram tão evidentes em uma personagem.



A mudança chamou a atenção até dos colegas de profissão, que têm elogiado sua atuação. Exemplo disso é o comentário da atriz Bianca Rinaldi em seu Twitter.

Grazi está incrível. Parabéns!!! #VerdadesSecretas — Bianca Rinaldi (@BiancaRinaldi) 1 julho 2015

Agradecimenos

E não pensem que os elogios ficam sem uma resposta simpática da atriz. Recentemente, Grazi fez um agradecimento em seu Twitter. "Muito obrigada pelo carinho de sempre! Sei o quanto vocês torcem por mim!", escreveu.

Muito obrigada pelo carinho de sempre! Sei o quanto vocês torcem por mim!!! Saibam que esse amor é recíproco!!!! — Grazi Massafera (@GMassaferaReal) 1 julho 2015



Repercussão nas redes sociais

A cada cena da atriz, mais elogios e comentários. Confira a repercussão dos internautas:

@GMassaferaReal Uma salva de palmas para a sua evolução artística. Sem rótulos de ex qualquer coisa, hoje é "A" atriz! #VerdadesSecretas — Tio Dani (@Tio_Dani_real) 2 julho 2015

Grazi tb tá incrível nessa novela. Aliás, só tem fera nessa novela. #VerdadesSecretas — Letícia Alencar (@EuLelety) 1 julho 2015

Os peitos de Grazi Massafera manda oi pra todos da timeline! #VerdadesSecretas pic.twitter.com/4UbDF9EyV3 — Gabriel Alves (@eGabrielAlves) 27 junho 2015

Felipe de Carolis dizendo muito nos olhares amedrontantes e apocalípticos de Sam. Grazi Massafera está fantástica #VerdadesSecretas — Paulo Neto (@PauloNetoSP) 24 junho 2015

Pense num silicone mara...é esse de #Grazi! KkkK ?? #VerdadesSecretas — camila coutinho (@gestupidas) 1 julho 2015

Aaah, só para deixar claro, Walcyr deu um super presente para Grazi Massafera. Esse papel é excepcional. #VerdadesSecretas — Marcos Vinicius (@_jeepw) 24 junho 2015

nossa a Grazi ta linda de+ #VerdadesSecretas — Pretiin (@Pretiin____) 26 junho 2015

Mano, Grazi ta de parabéns, gata demais #VerdadesSecretas — Madú FOR THE SUMMER (@CoracaoABatucar) 26 junho 2015

Adorando essa versão dark da Grazi! Fogo na pepeka! ?????? Melhor papel da vida dela. #VerdadesSecretas — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) 27 junho 2015

Grazi em seu melhor momento na carreira. FIM #VerdadesSecretas — Sérgio Santos (@ZAMENZA) 26 junho 2015

Grazi tá muito bem no papel, calou a boca de muita gente! #VerdadesSecretas — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) 26 junho 2015

Grazi está completamente sem limites nessa novela! #VerdadesSecretas pic.twitter.com/3F0B2P7YhK — Sérgio Santos (@ZAMENZA) 27 junho 2015

Sabe quando uma atriz se entrega, Sabe quando uma atriz mergulha, Grazi Massafera está assim dando vida a sua Larissa. #VerdadesSecretas — Aguinaldinho (@Aguinaldinho) 27 junho 2015

Gente, a Grazi ta muito sinistra nessa novela #VerdadesSecretas — rian (@Indispensavel) 24 junho 2015

MORRENDO com a Grazi pesadíssima na novela kkkk #VerdadesSecretas — Luke Hemerly (@lukehemerly) 24 junho 2015

Amando o papel da Grazi nessa novela #VerdadesSecretas — ? (@oppslarry) 24 junho 2015

Larissa @GMassaferaReal deixa a minha temperatura ao máximo em #VerdadesSecretas no @RedeGlobo — Matteus Àvilla . (@matteus_avilla) 3 julho 2015

adblock ativo