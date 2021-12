Nua, Alinne Rosa filosofa em rede social

Alinne Rosa resolveu filosofar na noite de segunda-feira, 10, na rede social. "O ataque contra os teus sonhos é a prova de que o inimigo acredita no teu futuro. Ele está furioso, pois já vislumbrou a força do teu amanhã", disse no Instagram.

Além de filosofar, a ex-vocalista do Cheiro também postou uma imagem em que - aparentemente - está nua, apesar da foto não mostrar muito do corpo escultural de Alinne.

adblock ativo