Nu de Karine Camargo chega as bancas. Veja algumas fotos!

Capa da revista "Playboy" deste mês, a morena Karine Camargo teve as primeiras fotos do seu ensaio nu divulgadas nesta segunda-feira (17). A moça, que ganhou destaque depois de ter sido apalpada pelo ator Jayme Matarazzo em uma festinha, mostra uma sensualidade de deixar qualquer marmanjo sem fôlego. Que o diga Matarazzo, que pode sentir com as mãos os atributos da gata. As fotos foram feitas no leitoral paulistano.

