Novo vocalista do Eva recebeu convidados em show

O cantor Felipe Pezzoni, que vai comandar a banda Eva após o Carnaval 2013, se apresentou na noite de quarta-feira, 12, no restaurante Zen, em Salvador. Ele começou com a canção "You and Me" e, claro, sucessos da futura banda como "Nosso Amor é Lindo", "Beleza Rara" e "Eva".

Pezzoni recebeu Jau, com quem cantou "Topo do Mundo" e "Flores da Favela", Magary Lord, com quem dividiu o palco para cantar "Circulou", "Inventando Moda" e "Tumbatá", e Durval Lelys, que relembrou com Pezzoni as músicas "Leva eu", "Simbora" e "Porto Seguro".

