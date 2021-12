Novo visual de Scheila não passou de pegadinha

O novo visual "Ana Maria Braga" da apresentadora Scheila Carvalho não passou de uma pegadinha. Quem revelou a brincadeira foi o cabeleireiro Márcio Granado, nesta segunda-feira, 21, depois que os fãs criticaram o novo corte.

"Bom dia a todos... Independente do Instagran ser uma rede social, as pessoas não têm direito de dizerem o que querem das outras sem olhar o próprio rabo, ou o que têm em casa ao seu lado! A essas pessoas, quero dizer que do meu trabalho eu entendo. Vão cuidar da vida de vocês e deixem as pessoas serem felizes como elas quiserem!'', postou Granado.

