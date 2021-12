Novo visual de Caio Castro é reprovado por fãs do ator

Caio Castro deixou alguns fãs divididos após platinar os cabelos nesse final de semana. Na sexta-feira, 21, ele postou em seu Instagram uma foto para mostrar o novo visual. Segundo uma enquete do site Ego, 85% dos fãs não gostaram da mudança.

A cor desagradou parte dos seguidores do ator que comentaram as três fotos que ele publicou depois de tingir o cabelo. Em um dos comentários, uma fã comparou o galã com o homem das neves. E outra comentou: "Horrivel. Está pior que o Chuck". Outra seguidora o comparou com Francisco Cuoco. Mas há também quem tenha gostado. "Continua gato", escreveu uma das seguidoras.

Caio pintou os cabelos por uma brincadeira: um de seus amigos, que ficou noivo por 10 anos, se casou no sábado, 23. No dia da festa, ele publicou uma foto arrumado para o que chamou de "casamento do século".

Tbm não sei..... N me pergunte Mtu !!! @rosangelaaraujo queremos lorin platinado ! Da ? 👱 Uma foto publicada por Caio Castro  (@caioc3) em Nov 11, 2014 at 5:33 PST

