Novo amor de Roberto Carlos mora em Alagoas

Roberto Carlos está apaixonado e, de acordo com o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", a felizarda mora em Alagoas e não é famosa. O iate do cantor tem sido visto com frequência no Porto de Maceió.

Aliás, a cidade foi o local escolhido por Roberto para batizar o Lady Laura IV, no fim do ano passado. No último domingo, 25, o Rei confessou ao "Fantástico" que está se apaixonando.

adblock ativo