Novas fotos de CD de Ivete Sangalo são divulgadas

Prestes a lançar seu novo CD, que chega às lojas nesta terça-feira, 9, intitulado "Real Fantasia", Ivete Sangalo aparece em novas fotos do editorial feito para o álbum.

As imagens são assinadas por Gui Paganini, fotógrafo de moda há quase 20 anos e que já registrou as principais personalidades do País.

"Real Fantasia" tem 14 faixas, sendo duas bônus - uma delas é "Me levem embora", tema de Malvina, em "Gabriela". A música de trabalho chama-se "No brilho desse olhar".

Veja o tracklist de "Real Fantasia":

01. "Veja o Sol e a Lua"

02. "No Brilho Desse Olhar"

03. "Balançando Diferente"

04. "Dançando"

05. "Só Nós Dois"

06. "Só Num Sonho"

07. "Delira Na Guajira"

08. "Real Fantasia"

09. "Puxa Puxa"

10. "No Meio do Povão" - com citação de "Depois Que o IIê Passar"

11. "Essa Distância"

12. "Isso Não Se Faz"

13. "Me Leve Embora"

14. "Eu Nunca Amei Alguém Como Te Amei"

adblock ativo