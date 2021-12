Nova bela do Ilê Aiyê dedica conquista ao pai

O pai de Alexandra Amorim, que sempre desfilou no Ilê Aiyê, virou para a filha, quando ela tinha 11 anos, e disse: "você será Deusa do Ébano". Vinte e dois anos depois, a previsão de Astério Costa, que morreu em 2012, concretizou-se. Professora de educação física com mestrado em dança pela Ufba, a nova bela do Ilê mora em Itapuã e não esconde a felicidade de ter conquistado o título durante a Noite da Beleza Negra, que começou na noite de sábado, 24, e terminou na madrugada deste domingo, 25, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu. E olha que não foi fácil. Só na quarta tentativa é que foi coroada (em 2010, ficou em 3º lugar). "Meu pai, que era conhecido em Itapuã como Sabará, não está mais entre nós, mas acredito que, onde estiver, deve estar comemorando", conta ela, que, em 2008, foi eleita rainha do Malê Debalê.

Com o prêmio de R$ 3.6 mil, Alexandra, que é professora infantil de capoeira em uma instituição na av. Centenário, pretende continuar seu projeto político-pedagógico, mas agora na escola do Ilê. "Realizei um sonho, e agora quero compartilhar", diz. Junto com ela estarão nos desfiles do bloco as princesas Larissa Oliveira, 21 anos, de Cajazeiras, e Milena Sampaio, 30, do Cabula.

