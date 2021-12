"Nosso objetivo é fazer todo mundo dançar", diz Rafa Marques

A banda Oito7Nove4 vai estrear neste domingo, 12, a segunda temporada da festa Camarim Oito7, às 16h, no Terraço do Shopping Iguatemi - estacionamento da Saraiva. Mais intimista, o show sempre terá um convidado especial. No primeiro evento, Thiaguinho vai participar da festa com Rafa e Pipo Marques, apresentando um show com seus sucessos. O cantor e o guitarrista da banda conversaram com o Portal A TARDE sobre a festa, o Carnaval e o novo bloco do pai, Bell Marques. Confira abaixo:

O que vocês preparam de novidades?

Pipo - Preparamos muitas surpresas, que divulgaremos aos poucos! Na primeira edição teremos show, além da Oito7Nove4, de Thiaguinho, esse cantor maravilhoso, que todo mundo adora, e que, como disse, vai fazer um show completo pros nossos convidados. Já temos outras duas edições do CamarimOito7 confirmadas até o Carnaval, todas muito especiais e que valorizam a mistura de ritmos tão tradicional do Brasil e da carreira da Oito7Nove4. É Verão, queremos muito Axé, Samba, Pagode, Forró, um pouco de tudo. Esta é a nossa proposta.

O clima de festa será igual ao do clipe Pedida Perfeita?

Rafa - Sem dúvida! Quando subimos no palco e quando reunimos nossa galera, é esse nosso objetivo: fazer todo mundo dançar, todo mundo se divertir com liberdade e muita alegria. O CamarimOito7 será, com certeza, a Pedida Perfeita deste Verão.

Porque escolheram Thiaguinho como o primeiro convidado?

Pipo - Nos encontramos com ele em outubro, num show em Feira de Santana, conversamos um pouco no camarim e prometemos fazer algo juntos em breve. Quando começamos a organizar o CamarimOito7, o nome dele surgiu logo e, coincidentemente, ele tinha essa vaga na agenda. Sabemos como o público baiano gosta dele e do trabalho dele, então, tudo casou perfeitamente e vocês poderão se deliciar com esse show dele em Salvador.

Os convidados das outras duas edições estão acertados? Podem adiantar para gente?

Rafa - Na segunda edição, no dia 16 de fevereiro, teremos nosso amigo Wesley Safadão e a equipe do Garota Safada, também fazendo show completo. Eles já estão confirmados. A última edição, no dia 23, ainda é surpresa (risos).

E o Carnaval? O que vocês estão preparando? Vão trazer algum convidado para o Banana Coral? Surgiu até o boato que Katy Perry viria para sair com vocês...

Pipo - Temos dois dias à frente do Banana Coral, na sexta e no sábado, e faremos shows em dois camarotes no percurso. Estamos muito animados com nosso quarto Carnaval, apesar da banda ter apenas três anos, e é sempre especial. Quanto a Katy Perry e demais participações, estamos em negociação ainda. Nada confirmado, infelizmente.

Bell vai sair no bloco Vumbora. Rafa e Pipo estarão lá também nesse novo bloco?

Pipo - Estaremos lá, claro! Vamos dar essa força ao paizão e, com certeza, nos emocionar com ele. Sabemos que será um momento muito especial não só para nossa família, mas para o Carnaval de Salvador e pra quem valoriza a música baiana. Estamos bastante ansiosos.

