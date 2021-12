Noivo de Susana Vieira é pego em vídeo íntimo com ator

Um suposto vídeo íntimo de Sandro Pedroso, noivo de Susana Vieira, com o ator Danilo Sacramento caiu na rede e está dando o que falar. Nas imagens, Danilo, que está em "Malhação", mostra seu "dote" para a webcam ao lado do noivo de Susana. No vídeo, Sandro não aparece pelado. O noivo de Susana e Danilo se tornaram amigos depois de participarem da novela "Fina Estampa".

Quer ficar por dentro das notícias do mundo das celebridades? Então curta a página e acompanhe as notícias do A TARDE sobre sua celebridade favorita. Acesse: https://facebook.com/chamegente

adblock ativo