Noivo de Preta Gil se declara horas antes do casamento

Rodrigo Godoy, noivo de Preta Gil, começou o dia fazendo uma declaração de amor para a cantora. O personal publicou uma foto do casal em sua conta no Instagram e expressou seu sentimento, sem disfarçar a ansiedade do casamento que será nesta terça-feira, 12, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Centro do Rio de Janeiro

"O nosso tão esperado dia chegou, não aguento mais de saudadeeee e olha que só estamos 3 dias "longe" um do outro... Rs Mozi, vai ser tão lindo ver você andando em minha direção. Você vai estar tão LINDA... Estou deitado no nosso quarto e sem você do meu lado, meu peito fica tão vazio, nossa cama fica tão sem graça... Vamos logo para igreja, estou transbordando de amor, um amor que é só seu!!!", disse Rodrigo.

Recentemente Rodrigo afirmou ao site UOL que estava nervoso com a espera pelo casamento. "Vou chorar muito. Sempre quis casar, sempre achei bonito o casamento, mas pensava que seria depois dos 35 anos e não aos 26", afirmou acrescentando a vergonha que sentiria ao chorar.



O casamento de Preta Gil já é considerado um dos mais comentados do ano. Na cerimônia, o casal terá a presença de 28 casais de padrinhos (quase todos famosos).

A festa, para 500 convidados, acontece na Mansão de Lilibeth Monteiro de Carvalho, em Santa Teresa. A comemoração será animada por shows de Tiago Abravanel e da funkeira Ludmilla, além de DJs. A cantora ainda declarou que a noite terá "uma surpresa a cada meia hora" para não deixar ninguém entediado. Segundo profissionais do mercado, com base nas informações dadas pelos organizadores do casamento, um evento parecido custaria algo em torno de R$ 2 milhões.

