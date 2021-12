Noivado de Ronaldo e Paula Morais termina por causa de ciúme

O noivado de Ronaldo e Paula Morais chegou ao fim. Segundo a revista "Contigo!" desta semana, fontes ligadas ao ex-jogador contaram à publicação que eles se separaram logo após a abertura da Copa, em junho. O motivo seriam as brigas por conta de ciúme dos dois.

"Ronaldo não quer reatar e Paula está fingindo que não está entendendo a situação. Ela sempre foi muito querida por todos, mas está nas mãos dele uma possível volta, que eu acho que não vai acontecer", revelou uma fonte à revista.

Um amigo ligado à DJ também confirma que eles estão separados, mas disse que há, sim, chances do casal se entender. "Eles são muitos ciumentos. Mas ele é apaixonado por ela. Aliás, os amigos, os empregados, a família dele, todos são loucos pela Paula. Ela é uma pessoa fantástica, faz com que ele se exercite e está sempre com a família dele", disse a fonte.

O ex-jogador, que vinha atuando como comentarista nos jogos do Brasil na Copa do Mundo, já foi visto na transmissão sem aliança.

Ronaldo e Paula assumiram o relacionamento em janeiro do ano passado e ficaram noivos em dezembro. O casal tinha planos de casar em novembro deste ano, em Búzios, no Rio de Janeiro.

