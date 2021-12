Se você é um daqueles aficionados por Beyoncé, então você vai pirar com a performance da atriz e dançarina Melissa Molinaro durante seu casamento. Ela deixou seu noivo, Bryan Kowalski, e todos que estavam na festa de queixo caído ao fazer as apresentações de "Upgrade U", "Run The World" da cantora norte-americana. As canções "4Ever" de Lil Mo também entraram na coreografia.

Em seu Instagram, Melissa explicou como surgiu a ideia: "Meu marido sempre me falou que a coisa que ele mais gosta é me ver dançando, então, vocês sabem, eu tive que dar a ele a performance da vida dele! Isso é tudo para você, @bk_xxiv", escreveu.

Da Redação Noiva apresenta coreografia de Beyoncé em casamento

