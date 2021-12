Noite de amor! Carla Perez posta foto com o marido na cama

Para mostrar que o amor continua firme e forte, depois dos rumores de separação no ano passado, a apresentadora Carla Perez postou uma foto inusitada na rede social Instagram, na madrugada desta terça-feira, 22.

Na imagem, ela aparece deitada na cama, enrolada em um lençol, ao lado do maridão, o cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, que fez show na noite desta segunda-feira, 21.

"Depois de quebrar tudo na 'A melhor segunda-feira do mundo', vamos nanar. Boa noite, amorecos", escreveu Carla. Que coisa mais meiga!

