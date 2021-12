Noite com George Clooney vira prêmio de sorteio

Um dos homens mais desejado do mundo do cinema, George Clooney, decidiu sortear uma noite com ele em 4 de fevereiro, dia da estreia nos Estados Unidos de seu filme Caçadores de Obras-Primas. A iniciativa tem como objetivo arrecadar fundos para seus projetos no Sudão e no Sudão do Sul. Ele já conseguiu mais de US$ 540 mil.

Pagando apenas US$ 10, qualquer pessoa pode conseguir um cupom para o sorteio administrado pelo site Omaze e que fica aberto até o próximo dia 31.

O sortudo ganhará uma viagem para Nova York com acompanhante, e terá direito a passar a noite em um hotel. Além disso, vai acompanhar o astro nos bastidores de sua entrevista no clássico programa de TV de David Letterman, na emissora CBS.

O vencedor e o acompanhante irão para a estreia do filme na limusine do ator, desfilaram no tapete vermelho como acompanhantes dele e ao lado de estrelas como Matt Damon e Cate Blanchett. E não para por aí, os felizardos terão ainda acesso à seleta festa que ocorre depois da estreia.

Os ganhadores terão à disposição um grupo de estilistas profissionais que trabalharão para deixá-los à altura do espetáculo.

Para quem, além de tentar sorte, queira um presente garantido, Clooney promete um cartaz de Caçadores de Obras-Primas autografado por ele para os que contribuírem com US$ 70; e um buque de flores com um cartão com seu nome para aqueles de doarem US$ 1.000.

Ganhador do Oscar de melhor ator coadjuvante por Syriana - A Indústria do Petróleo, George Clooney se transformou em uma das consciências de Hollywood ao defender causas como as dos refugiados em Darfur, pela qual chegou a ser preso em 2012 por protestar diante da embaixada do Sudão nos Estados Unidos sob acusações de desobediência civil.

adblock ativo