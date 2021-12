No seu aniversário, Ivete faz homenagem para sobrinha

Ivete Sangalo faz aniversário nesta terça-feira, 27, e para comemorar resolveu fazer uma homenagem para a sobrinha Clarice, que assopra as velinhas no mesmo dia.

"Eu e ela. Nascidas no mesmo dia. A diferença é que ela veio embrulhada pra presente. Deus foi maravilhoso e deu essa menina linda e carinhosa pra gente amar até o coração explodir. @claricesangalo, eu te amo com a uma filha. Me orgulho de ver vc cada dia mais sabendo viver bem e feliz. Vamos brindar a felicidade! Viva eu! Viva tu! E viva o rabo do tatu!!!!", escreveu a cantora, na legenda da foto que postou com a sobrinha.

