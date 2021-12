No Havaí, Angelina Jolie chama atenção pela magreza

A atriz Angelina Jolie desembarcou no Havaí neste domingo, 7, para as gravações do longa "Unbroken", que conta a história da Segunda Guerra Mundial e é dirigido por ela.

Entretanto, o que chamou a atenção dos fãs e da imprensa foi a magreza excessiva de Jolie, que aparecia ainda mais por conta de uma camiseta que deixava seus braços à mostra.

A atriz estava acompanhada dos filhos Maddox e Pax. Os outros quatro filhos devem ser levados à ilha em breve.

