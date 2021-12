No 2º dia, micareta de Feira anima um público de 400 mil foliões

Bell Marques, Harmonia do Samba, Cheiro de Amor e Tuca Fernandes foram algumas das 28 atrações no 2º dia da Micareta de Feira de Santana, distante 109 km Salvador, que este ano completa 78 anos desde de a sua primeira edição.

A festa, que é considerada o maior Carnaval fora de época do Brasil, começou na última quinta-feira com Ivete Sangalo, Léo Santana e Wesley Safadão como as principais atrações, animando os cerca de 400 mil foliões, de acordo com a Polícia Militar.

Para garantir a segurança, 5,5 mil policiais trabalham durante a festa. A cavalaria, companhias especializadas, motociclistas e 150 câmeras estão sendo utilizadas. Em todos os acessos, policiais fazem a revista individual com detectores de metal.

Entretanto, o ambulante Gidevaldo Santos Correia, que trabalha ao lado de uma das entradas à festa, disse que no primeiro dia a revista não estava sendo feita com detectores de metal. "Quem quisesse passar com armas passava", afirma.

Novidade

Gidevaldo disse que esperava lucrar mais nos primeiros dias da micareta. "Nos primeiros dias do ano passado faturei R$ 700. Esse ano está muito fraco, quase não vendi ontem e hoje [quinta e sexta]. Mais tenho certeza que vai melhorar", disse o ambulante, que comercializa cigarros e balas.

A novidade este ano ficou por conta de uma tirolesa instalada no meio do circuito Maneca Ferreira. O equipamento, que faz parte de uma ação da cerveja Skol - patrocinadora oficial da festa-, foi montado num dos pontos mais concorridos, local de parada dos trios.

