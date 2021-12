Nívea Stelmann joga duro e negociação com Playboy emperra

A atriz Nívea Stelmann estava com quase tudo certo para estrelar o ensaio nu com a Playboy em dezembro. Interesse, ela tinha, só faltava a negociação com a publicação. E foi exatamente nisso que o assunto emperrou: ela pediu um cachê muito alto. "Meu querido Edson Aran [editor da revista] não conseguiu empréstimo para esse ano (risos). Mas nosso namoro de 15 anos continua. Apenas demos um tempo até abril (risos).", postou no Twitter.

Agora, resta esperar uma nova negociação para 2013. Nívela Stelmann, que tem 38 anos (nem parece) e um filho de 8, merece ganhar uma bela capa da publicação.

